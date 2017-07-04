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Kaza yapıp kaçtı... Dikiz aynasından yakalandı

Suriyelilerin kaldığı çadıra çarpması sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, aracın kırılan dikiz aynasından yola çıkılarak yakalandı.

04 Temmuz 2017 Salı 10:09
Kaza yapıp kaçtı... Dikiz aynasından yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriyelilerin kaldığı çadıra çarpması sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, araca ait dikiz aynasından yola çıkılarak yapılan çalışmayla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Baharlı Mahallesi Çadırlar mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil, Suriyelilerin kaldığı çadıra çarptı.

Kazada, çadırda bulunan Hüseyin Abdulcabbar (55) olay yerinde öldü, eşi Minfiye Şhade Bekkur (50) ise yaralandı. Bekkur, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan aracın sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza yerinde otomobile ait siyah renkte kırık sağ dikiz aynası ve tampon parçaları buldu.

Parçalardan yola çıkan ekipler, yaptıkları çalışmada trafik kazasına karışan aracın 33 NVM 43 plakalı bir otomobil olduğunu tespit etti.

Ekipler, otomobilin ilçe dışına çıkabilme ihtimali üzerine plakasını Mersin ve Adana'daki ekiplere de bildirdi.

Çalışmalarını genişleterek sürdüren ekipler, araçta M.A, Y.E.Ö, A.Y ve M.A'nın bulunduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, sürücü M.A ile A.Y ve M.A'yı Alifakı, Y.E.Ö'yü ise Ağzıdelik Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan sürücü M.A işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer üç kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:09
  1. Mersin Tarsus ölümlü kaza
  2. dikiz aynasından yakalandı
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