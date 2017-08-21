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Kaza yapan otomobillerden biri kaldırımdaki yaşlı kadını ezdi

Karaman’da kaldırımda duran 82 yaşındaki kadın, kaza yapan otomobillerden birinin savrularak kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:53
Kaza yapan otomobillerden biri kaldırımdaki yaşlı kadını ezdi

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi 1478 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AU 468 plakalı otomobil ile Süleyman T. yönetimindeki BZ-153-JH yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobil önce elektrik direğine ardından da kaldırımda bekleyen 82 yaşındaki Şehriban Çetinkol’a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kazadan sonra kaçan 70 AU 468 plakalı otomobilin sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:53
  1. Karaman
  2. Hürriyet
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