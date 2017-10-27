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Kaza yapan kamyon şoförü kurtarılmayı beklerken...

İstanbul TEM Otoyolu'nda kaza yapıp araca sıkışan sürücü, bulunduğu yerde sigara içmeye devam edince ilginç bir görüntü oluştu.

27 Ekim 2017 Cuma 16:47
Kaza yapan kamyon şoförü kurtarılmayı beklerken...

TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolu Hasdal-Kemerburgaz ayrımlarında yol ayrımını kaçıran cipin sıkıştırdığı hafriyat kamyonu, önce bariyerlere ardından da önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu hafif yaralı olarak çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında sürücünün sigara içmesi ve sonrasında yürüyerek ambulansa gitmesi dikkat çekti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolu Hasdal-Kemerburgaz ayrımlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kemerburgaz istikametine seyir halinde olan Hüseyin Kurt idaresindeki hafriyat kamyonu, sol şeritte seyreden cip sürücüsünün yol ayrımını kaçırması sonucu bariyerle araç arasında sıkıştı. Sürücünün kontrolünü kaybeden kamyon, önce bariyerlere ardından da önünde seyreden Naim Sarı yönetimindeki 34 VVS 27 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonucu sürücü Kurt şoför mahallinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İtfaiye Grup Amirliği ve Kemerburgaz itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Kurtarılmayı beklerken sigara içti, yürüyerek ambulansa gitti

Kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, sürücünün ayağının içeride sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine ekipleri aracın kapısını keserek, ön camını çıkarttı. Bu esnada sıkışan sürücünün sigara içmesi dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucu kamyondan çıkartılan sürücü yürüyerek ambulansla gitti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Kurt, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Uzun araç kuyruğu oluştu, sürücünün ayakkabıları kapıda sıkıştı

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafiğin Sababad viyadüğüne kadar vurduğu kazada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiği açmak için uzun süre uğraştı. Kurtarıcı aracıyla çekilen kamyonların kullanılamaz halde olduğu görüldü. Yaralı sürücünün ayakkabıları ise kamyonun kapısına sıkıştığı gözlendi.

“Cip yolu şaşırınca kamyonlar frene basmış”

Kazayı gören Yusuf Atmaca, “Önlerine bir cip girmiş, sanırım yolu şaşırmış. Kamyonlarda frene basınca kaza olmuş. Cip durmuş 1-2 dakika, kazayı görünce kaçmış. Plakasını alamamışlar, polis kamera görüntülerinden bakıyor. Yaralıda bir sıkıntı yok, kontrol için hastaneye götürmüşler” dedi.

300 metre ileride kamyonet yol kenarına düştü

Diğer yandan, kazanın yaşandığı yerin 300 metre ilerisinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise kontrolden çıkan bir kamyonetin yol kenarına düştüğü görüldü. Vatandaşlar tarafından şoför mahallinden çıkan sürücünün, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri aracı çekmek için çalışma yaparken, polis ekipleri de kazayla ilgili çalışma yaptı.

Polis, kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:47
  1. trafik kazası
  2. sıkışıp sigara içen sürücü
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