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Kaza yapan araca arılar yüzünden müdahale edilemedi

Erzurum'un Olur İlçesi'nde, iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu şarampole devrilen minibüste bulunan kovanlardan etrafa yayılan arılar yüzünden yaralı baba- oğula uzun süre müdahale edilemedi. Kazazedelere yardım etmek isteyen itfaiyeci arıların sokması sonucu hastanelik oldu.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:08
Kaza yapan araca arılar yüzünden müdahale edilemedi

Kaza, 4 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında Erzurum'un Olur ilçesi Tekeli köyü mevkisinde meydana geldi. Evli 5 çocuk babası Mehmet Delioğlu (59) yönetimindeki arı yüklü 08 YA 274 plaklı minibüs, iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu menfezlere çarparak dereye yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü Mehmet Delioğlu aracın altında sıkıştı. Yanındaki oğlu ise araçtan fırlayarak baygınlık geçirdi. Kovanlardan çıkan yüzlerce arı, bir anda etrafı sardı. Kazayı görüp baba ile oğluna yardım etmek isteyen vatandaşlar ve olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, arılar nedeniyle süre yaralılara yardım edemedi.

ARILAR İTFAİYE AMİRİNİ HASTANELİK ETTİ

Kazazedelere yardım etmek isteyen Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye Amiri Avni Öztaş, arıların sokması sonucu Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Babanın üzerine kaza sonrası mazot ve yağ dökülmesi nedeniyle arılar pek fazla zarar vermezken oğul Nurullah Delioğlu'nu çok sayıda arı soktu. Kazadan kısa bir süre sonra kendine gelip olay yerinden uzaklaşan Nurullah Delioğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çevre köydeki arıcıların kıyafetleri alınarak, aracın sıkışan Mehmet Delioğlu'na müdahale edildi.

Arıcı Mehmet Delioğlu kaburgalarında kırık, omzunda çıkık ve yanıklar bulunması nedeniyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde, oğlu Mehmet de çok sayıda arının saldırması sonucu aynı hastanenin acil servis yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatan Mehmet Delioğlu, şunları söyledi: "Artvin'in Yusufeli ilçesinden gece 3'te yola çıktık. Arıları Ardahan'ın Göle İlçesi'ne götürüyorduk. Minibüsü çarptığımda uyandım. Kaza sonrası arabanın altına düştüm ve sıkıştım. Üzerime mazot ve sıcak yağ döküldü. Etrafı saran arılar benim üzerime yağ ve mazot bulunduğu için gelmediler. Ama oğluma çok zarar verdiler. Oğlum kendine gelince hızla uzaklaşıp yardım getirmeye gitti. Etrafta arılar olduğu için uzun bir süre kimse yanıma yaklaşamadı. Arıcı kıyafeti bulup yanıma gelenler minibüsün altından beni kurtardılar. 30 yıllık arıcıyım, hayatımda böyle birşey görmedim. Her dakika korku doluydu"

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:08
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