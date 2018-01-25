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Kaza süsü verilmiş infaz çıktı

Trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren servis şoförünün ensesinden tek kurşun ile vurulduğu tespit edildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 21:07
Kaza süsü verilmiş infaz çıktı

İHA-Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazası yaralısı olarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren servis şoförünün ensesinden tek kurşun ile vurulduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde İsmet İnönü Mahallesi 748 Sokak Güneş Sitesi 9. blok önünde yaşanan trafik kazası ihbarıyla polis olay yerine gitti. Polis burada yaptığı incelemede 34 AZ 6066 plakalı servis aracında sürücüsü Mehmet A.’nın direksiyon başındaki kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Detaylı bir çalışma başlatan İskenderun Asayiş büro amirliği ekipler olayla ilgili özel bir ekipleri kurdu.

Asayiş ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda ensesinden kurşunla vurularak öldürülen Mehmet A.’nın eşi Z.A. ve öz yeğeni V.K. ile abisi H. A.’yı gözaltına aldı.

Yapılan detaylı çalışmalarda neticesinde birkaç kişiyi daha gözaltına allan polis cinayetle ilgili olarak eşi, yeğeni ve abisini sorgulamaya başladı. Ekipleri tarafından evlerde yapılan aramalarda ise 5 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, yeğeni V.K.’nın evinin bahçesinde toprağa gömülü silah ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ

Polis derinleştirdiği sorgulamasında Mehmet A.’nın eşi Z.A.’nın yeğeni ile gönül bağının bulunduğunu itiraf ettiği iddia edilirken, cinayetin nasıl işlendiği konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olayda şüpheli olarak Adliyeye çıkartılan yeğen V. K. ile ölen Mehmet A.’nın eşi Z. A. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken abi H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 21:07
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