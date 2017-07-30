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Kaza sonrası çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Konya’da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:03
Kaza sonrası çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Olay, merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. yönetimindeki 42 J 5643 plakalı otomobil,Ahmet A.idaresindeki 42 HH 979 plakalı otomobille sokak üzerinde çarpıştı. Yaşanılan maddi hasarlı kaza sonrası her iki araç sürücüsü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma sonrası kaza yerine sürücülerin yakınları da geldi. Kısa sürede büyüyen kavga üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelerde tedavi altında alındı. Olay sonrası olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:03
  1. Konya
  2. Meram
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