Kayyum olarak atanan kaymakam oyunu kullandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Ömer Çimşit, Yenişehir Ortaokulunda oyunu kullandı.

Kayyum olarak atanan kaymakam oyunu kullandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:52

Viranşehir ilçesinde oy kullanma işlemi sabah saat 07.00’de başladı. Oy verme işleminin start almasının ardından Kaymakam Ömer Çimşit, Yenişehir Ortaokuluna gelerek 1310 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Kaymakam Çimşit, "Her vatandaş gibi bizde özgür irademizi sandığa yansıttık. İlçemizde seçimin huzur ve güven ortamında tesis edilebilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerimizi aldık. 16 Nisan referandum sonuçlarının milletimize ve ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Ardından okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Çimşit, Okul Müdürü Abdurrahim Kurnaz’dan okul hakkında bilgi aldı.

 
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