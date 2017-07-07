KayyIm, korumasının nikahını kıydı

Kayyum Çiçekli’nin baş koruması Abdullah Uz, anaokulu öğretmeni Mine Eker ile dünya evine girdi. Edremit Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törene çiftin mesai arkadaşları ve belediye personelleri katıldı. Belediye Fen İşleri Müdürü Selçuk Cacim ve gelinin kuzeni Nuri Eker’in şahitliğinde Atıf Çiçekli tarafından çiftin nikahı kıyıldı. Aile cüzdanını gelin Mine Eker’e teslim eden Atıf Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk önerisini hatırlatarak, “Çiftimize huzur dolu bir yuva temenni ediyorum” dedi.

Abdullah Uz ve Mine Eker çifti ise, 07.07.2017 tarihini bilerek seçtiklerini söyleyerek, çok mutlu olduklarını dile getirdiler.