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DBP, Bağlar Belediye Başkan Akat'ı partiden ihraç etti

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Disiplin kuruluna sevk edilen ve Diyarbakır’da kayyım atanmayan tek ilçe merkez belediyesi olan Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat’ı partiden ihraç ettiği belirtildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
DBP, Bağlar Belediye Başkan Akat'ı partiden ihraç etti

Merkez Bağlar İlçesi’nin DBP’li Belediye başkanı Birsen Kaya Akat’ın, daha önce parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle DBP disiplin kuruluna sevk edildiği ve disiplin kurulununun da Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat’ın partiden ihricanı karar verdiği belirtildi.

DBP’den konu ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Bağlar Belediyesi, Diyarbakır merkezde bulunan ve şimdiye kadar kayyım atanmayan tek belediyeydi.

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır’da 4’ü merkez 17 ilçe belediyesinden 15’ini kazanmış. Daha sonra savcılıkların yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle 15 ilçe belediyeden 11’ini kayyım atanmıştı. 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
  1. DBP
  2. kayyum
  3. ihraç
  4. Birsen Kaya Akat
  • Diyaribekir...Diyaribekir...47 dk önce
    Bukafirlere hainlazim..busür...eacikcayapamamişkorkusundan..ondanalmuslar..
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