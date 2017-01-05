Kayyım atanan Hakkari ve Şırnak'ta su sevinci

Hakkâri’de belediyeye atananKayyım, kentte ilk sondajla kaynak suyu çıkardı. Kısa sürede tüm kentin su sorunu tamamen çözülecek.

Hakkari'de kentin 7 kilometre uzağında bulunan Otluca Köyü'ndeki ilk sondaj çalışması vatandaşın yüzünü güldürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekiplerinin de katıldığı sondajda kaynak suyu çıktı. Hakkâri'de büyük bir sevinç yaratan sondajla, kentin su sorunu çözülecek. Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Hakkâri'de ilk defa bir sondaj çalışmasının yapıldığını belirterek, "Buradan çıkan sonuçla sondaj çalışmalarına devam edip yeraltı kaynak sularının sayısını artıracağız. Bu suları mevcut kaynaklarla şehir şebeke hattına bağlayacağız" dedi.

24 SAATTE 864 TON

Bulunan yeraltı içme suyu kaynağından, 24 saatte çıkacak 864 ton içme suyunun bir kişinin günlük 170 litre su tüketimi baz alınarak şehirdeki 5 bin nüfuslu bir mahallenin ihtiyacını 24 saat karşılayabileceği belirtiliyor. Hakkâri'de yeni projeleri hızla hayata geçiren belediye, kış aylarının başlamasıyla birlikte don ve basınç sonucu meydana gelen yağmur suyu, drenaj ve kanalizasyon arızalarının onarılması için donanımlı dört özel ekip oluşturdu. Ekipler, kentin yeni altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlardan gelen arıza taleplerini 7/24 karşılıyor.



ATIK YAĞ PROJESİ

Hakkari Belediyesi kentteki ev, otel, kurum, pastane, lokanta, cafe ve imalathanelerde potansiyel olarak kullanılan bitkisel atık yağların toplatılıp, yeniden çevreye kazandırılması ve daha ekolojik bir çevrenin oluşturulabilmesi için bir süre önce başlattığı biyodizel projesini de tanıttı. Kullanılan bitkisel atık yağların toplatılması için kent merkezinin değişik noktalarına bidonlar yerleştirildi.

ŞIRNAK'IN SU SORUNU DA ÇÖZÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Antalya'dan 10 kişilik uzman bir ekip içme suyu sorununu çözmek için kente geldi. 1 hafta yoğun ve zorlu çalışmanın ardından Şırnak'a su verilmeye başlandı. Şırnak Belediyesi, yıkık durumdaki kentte şebeke kaçağı sorununu çözmek, kentin kanalizasyonunu yenilemek ve geçici asfaltlama çalışmaları da yapıyor.