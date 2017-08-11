KAYSO üyelerine ar-ge ve tasarım merkezlerinin avantajları anlatıldı

Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen seminerde, Sistem Global Danışmanlık Denetim Grup Başkanı Adnan Dinler, katılımcılara konu hakkında detaylı bilgiler verdi. Kayseri Sanayi Odası ile birlikte Kayseri’de ki ar-ge ve tasarım merkezlerinin sayılarının artırılması yönünde bir proje başlattıklarını açıklayan Dinler, bu proje kapsamında öncelikle firmaların analizini yaparak, Ar-Ge ve tasarım merkezleri olma aşamasında firmalara yol göstereceklerini söyledi.

5746 sayılı kanun kapsamında kurulan ar-ge ve tasarım merkezlerine devletin ciddi teşvikler verdiğini açıklayan Dinler, “Devletin Türkiye genelinde 1000 tane Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmak gibi bir hedefi var. Belki ilerleyen zamanlarda firmaların kapasitelerine uygun ortak bir proje oluşturacak. Böylelikle ülke genelinde dağınık olan Ar-Ge ve tasarım merkezlerini tek bir çatı altında toplayarak herkesi bir sistem içerisine dahil edecek ve kim ne yapıyor tespit etmiş olacak” dedi.

Bu sisteme dahil olmanın üç tane ana kuralı olduğunu ifade eden Dinler, bunlardan ilkinin ve en önemlisinin firmaların sürdürülebilir projelere sahip olması gerektiğini, Ar-Ge merkezi için 15, tasarım merkezi için 10 personelin olması ve tek bir fiziki alana sahip olunması gerektiğini anlattı.

Dinler, olmayan bir şeyi üretmekle birlikte var olan bir şeyi geliştirmenin de Ar-Ge faaliyetleri kapsamında olduğunu, aslında firmaların üretim aşamasında bu süreçlerden geçtiğini belirterek, firmaların bunu kanun kapsamına alarak teşviklerden yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Dinler, Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasında hiçbir fark olmadığını, sadece kuruluş aşamasında Ar-Ge merkezi olmak için 15, tasarım merkezi olmak için 10 personel zorunluluğu olduğunu, bu personellerinde en az lisans derecesine sahip olması gerektiğini açıkladı.

Sistem Global Danışmanlık Denetim Grup Başkanı Adnan Dinler’in Ar-Ge ve tasarım merkezlerine verilen devlet teşvik ve desteklerini örnekleri ile açıkladığı toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.