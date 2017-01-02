Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

Belirsizlik içerisindeki Kayserispor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir zamanlar Kayseri ErciyesSpor'da başkanlık yapan Erol Bedir, şimdi Kayserispor'un başına geçiyor.



Kayserispor'da kim başkan olacak sorusunun cevabı belli oldu. Saffet Külakçı, İskender Beluk derken Kayserispor'un başkan adayı belli oldu. Kayseri'de özel bir hastane işleten Dr Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibe başkan olacak. Mevcut yönetimin istifasının ardından yapılacak olan genel kurul sonrası Erol Bedir ve ekibi Kayserispor'da yeni bir döneme başlayacak. Daha önceki yıllarda Kayseri Erciyesspor'da başkanlık yapan ve Kayserispor'da da yönetimde yer alan Bedir'in, listesinin hazır olduğu öğrenildi.



Dr. Erol Bedir, Kayserispor için görevi almaya hazır olduklarını söyledi. Görevden kaçmayacaklarının altını çizen Bedir, " Kayseri ve Kayserispor için hayırlısı olsun" dedi.