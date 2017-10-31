Kayserispor'un son golünde FB TV yıkıldı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la karşılaştığı mücadelenin son saniyesinde yediği gol, FB TV'de büyük bir üzüntünün yaşanmasına neden oldu.

Programın yorumcularından Canku Yaşlak'ın yenilen golün ardından "Şut çekemeyen adam asist oldu" ifadesi ise sosyal medyada rakip takım taraftarlarının diline dolandı.