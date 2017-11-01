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Kayserispor'un dünyaca ünlü yıldızı: Asamoah Gyan

Kayserispor'a büyük umutlarla transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan, Fenerbahçe maçında son dakikada attığı golle adını yeniden duyurmayı başardı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:00
Kayserispor'un dünyaca ünlü yıldızı: Asamoah Gyan

Gana Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Asamoah Gyan sezon başında 2 aylık bir görüşmenin ardından Kayserispor'a imza atmış ve dünya basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Bonservisi Çin'in Shanghai SIPG takımında olan futbolcu en son Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli FC Dubai ekibinde kiralık olarak oynamıştı. Gana'nın Liberty takımından Kayserispor'a uzanan kariyerinde 'yok' yok...

EN BÜYÜK BAŞARIYI GANA MİLLİ TAKIMI'NDA GÖSTERDİ

İtalya'nın Udinese takımında yıldızı parlayan oyuncu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes takımında da çıkışını sürdürdükten sonra İngiliz ekibi Sunderland'e transfer olmuştu. Adını daha çok, Gana Milli Takımı forması altında dünya şampiyonalarında gösterdiği başarılı futboluyla duyurmuştu. 2010 Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı'yla birlikte çeyrek finale kadar yükselen yıldız futbolcu, 3 gol atarak ülkesinin başarısında önemli bir rol oynadı. Çeyrek finalde Uruguay'la karşılaşan Gana'nın uzatmaların 120. dakikasında kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyen Asamoah Gyan, maçın penaltılarına kalmasına neden olmuş ve penaltı atışlarını 4-2 kaybeden Gana, yarı finale yükselememişti. Bu maç aynı zamanda Dünya Kupası'nın en unutulmaz maçları arasına girmeyi başardı.

54 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ, KAYSERİ’YE BEDAVAYA GELDİ

Yaptığı transferlerle hem kendine hem de oynadığı kulüplere milyonlarca euro kazandıran başarılı futbolcu; Udinese'den Rennes'e 8 milyon euro'ya, Rennes'den Sunderland'e 16 milyon euro’ya, Sunderland’den Al Ain’e 15 milyon euro’ya, Al Ain’den Shanghai SIPG’e 15 milyon euro’ya transfer olduktan sonra Kayserispor’a bedelsiz bir şekilde imza attı. Özellikle Çin ekibi Shanghai SIPG takımında yılda kazandığı 15 milyon euro’luk ücret, tüm dünyada futbol gündemine oturmuştu. Kayserispor’da yıllık 550 bin euro’ya imza atan futbolcunun yıllık ücretindeki düşüş de dikkat çeken en önemli detaylar arasında yer aldı.

KAYSERİ’DE DE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Umut Bulut ve Ryan Mendes'in arkasında yedek bekleyen Asamoah, Türkiye Kupası’nda çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol atarken, 4 Süper Lig maçında da 142 dakika oyunda kalarak bir gol atma başarısı gösterdi. Süper Lig’deki ilk golünü Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikada atan yıldız futbolcu, takımına bir puan kazandırırken Türk futbolunun da gündemine oturmayı başardı.

Yasin Yıldırım

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:00
  1. Udinese
  2. Rennes
  3. Sunderland
  4. Al Ahli FC Dubai
  5. Shanghai SIPG
  6. Gana Milli Takımı
  7. Fransa Ligue 1
  8. Umut Bulut
  9. Ryan Mendes
  10. Türkiye Kupası
  11. Gana
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