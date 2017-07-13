Kayserisporlu Kubilay Sönmez, B.B.Erzurumspor’a imza attı

B.B. Erzurumspor Tesislerinde As Başkanı Ünsal Kıraç, Kulüp Yöneticilerinin katıldığı imza töreninde Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez’i mavi-beyaz renklerine bağlayarak iki sözleşme imzaladı. B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, "Kubilay Sönmez’in transferinin gerçekleştirilmesinde Erzurumlu hemşehrimiz Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’e Teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzurumspor camiasında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kubilay Sönmez ise, "Şampiyonluk yaşamak için Erzurum’a geldim. Hayırlı olsun" dedi.