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Kayserispor'dan kötü prova!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi Kukesi'yle oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:34
Kayserispor'dan kötü prova!

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi FK Kukesi'yle hazırlık maçında karşılaştı.

Muammer, Levent, Erkan, Kucher, Sapunaru, Şamil, Meleg, Erdal, Mendes, Deniz, Umut ilk 11'iyle Kukesi karşısına çıkan Kayserispor'da karşılaşmanın ilk yarısında kaşına aldığı darbeyle yerde kalan Erkan Kaş oyuna devam edemedi. Kaşı açılan Erkan'ın yerine oyuna Atila Turan dahil oldu. Rakibi karşısında ilk yarıda 2 gol yiyerek 2-0 geriye düşen Kayserispor'un tek sayısı oyuna sonradan dahil olan Atila Turan'dan geldi. İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele Kukesi'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Kayserispor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:34
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