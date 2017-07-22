Kayserispor’dan kombine bilet açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kombine biletlere gösterilen ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür edildi. Siteden yapılan açıklamada alternatif olarak Türkiye Harp Malulü - Gaziler- Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği üyeleri ve kadın taraftarlar ücretsiz olacağı belirtildi. Açıklamada, "Bilindiği üzere Kayserisporumuzun 2017-2018 İlhan Cavcav Futbol Sezonu kombine biletlerinin satışı devam etmektedir. Kombine bilet satışlarına değerli taraftarımızın göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyoruz. Kombine kart satışları için daha önce getirilen alternatiflere ek olarak; Türkiye Harp Malulü - Gaziler- Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği mensuplarına (Dernek Yöneticilerinin belirlemiş olduğu listeye göre ve başkasına devredilmemek şartıyla) ücretsiz olarak, bayan taraftarlarımıza başkasına devredilmemek şartıyla (kartlara tahdit konulacaktır.) ücretsiz olarak, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna kayıtlı lisanslı sporculara başkasına devredilmemek şartıyla (Kartlara tahdit konulacaktır.) yüzde 50 indirimli olarak kombine kart satışı gerçekleştirilecektir. Bu şekilde satılan ve devir tahdidi konulan kartların başkasına devir edilmesi sistemden mümkün olmadığı gibi, bu kartlarla başkasının müsabaka izlemesi de ayrıca kanunen suç teşkil etmektedir. Öte yandan Kadir Has Stadyumu Güney Kafe Locası ( 250 Kişilik) sosyal sorumluluk projeleri için ayrılmıştır. Sponsor kaynaklı biletli taraftarlarımızın, varsa passolig kartı vize bedeli, passolig kartı yoksa passolig kartı alım bedeli ile yukarıda izah edilen indirim bedelleri tutarı kulübümüz yönetim kurulu üyelerince karşılanacak olup, konu hakkında farklı gelişmeler ayrıca duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.