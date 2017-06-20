Kayserispor'dan flaş Sabri açıklaması

Sabri'ye eski takım arkadaşı Kayserispor kaptanı Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldı. 32 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Kayseri'ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi.

"SABRİ SARIOĞLU'NUN GÖNLÜ BİZDEN YANA"

Sabri transferiyle ilgili konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir; "Sabri ile her zaman görüşüyorum. Gönlünün Kayserispor'dan yana olduğunu söyledi. Şuan için bir sıkıntı yok ama ancak masaya oturduğumuzda şartlar neyi getirir bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki Sabri Kayserispor formasını giymeyi çok istiyor" şeklinde konuştu.