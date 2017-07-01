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Kayserispor Umut Bulut ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, iç transferde Umut Bulut'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:01
Kayserispor Umut Bulut ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, iç transferde Umut Bulut'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Umut Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer olan tecrübeli golcü için düzenlenen imza töreninde Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de hazır bulundu.

Diğer yandan, daha önce anlaşmaya varılan defans oyuncuları Ömer Kandemir ve Oğuzhan Berber, kendilerini sarı-kırmızılı renklere 3'er yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:01
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  3. Kayserispor
  4. Galata
  5. Umut Bulut
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