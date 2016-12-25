Kayserispor-Karabükspor: 2-0

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor evinde Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi ve 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.



Maçtan önemli anlar;



17. dakikada Savunma arkasına havadan gönderilen uzun pasa hareketlenen Welliton bu topu kafa ile altı pas çizgisi önündeki arkadaşı Prejuce Nakoulma'a indirdi. Nakoulma topu düzelterek vuruşunu yaptı. Hakem Halil Umut Meler, vuruştan sonra Dany Nounkeu'nun topa elle müdahale ettiğini belirtti ve Dany'i kırmızı kart ile oyundan atarak Kayserispor lehine penaltı kararı verdi. Deniz Türüç'te kullandığı penaltı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol için etkili geldi. 55. dakikada orta alanın biraz ilerisinden kullanılan serbest vuruşta Iasmin Latovlevici ortasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Gelen topa Barış Başdaş vuruşunu yaptı ancak kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi. Atağın devamında Kayserispor bu kez golle burun buruna geldi ancak bu kez de Facchini kalesinden çıktı ve ceza sahasının dışında topu kontrol etti ve takımını atağa kaldırdı. Gelişen atakta Latovlevici'nin ceza sahasının dışından şutu auta çıktı.



Kayserispor 83. dakikada Welliton'un golüyle Karabükspor karşısında skoru 2-0 yaptı. Murat Duruer'in pasıyla topla buluşan Welliton topu ağlarla buluşturdu.



Bu sonuçla Kayserispor 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrılmış oldu ve 12 puanla 16. sıraya yükselmiş oldu. Karabükspor ise 18 puanla 13. sıraya geriledi.





