Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg eyaletindeki Lacknerhof Hotel’de sürdürüyor. 31 Temmuz’a kadar devam edecek olan yeni sezon Avusturya kampında sarı-kırmızılılar, bu sabah bir idman gerçekleştirdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Şumudica yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.Dün oynanan maçta forma giyen oyuncular düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise 5’e 2 top kapma ve dar alan oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan penaltı çalışmasıyla son buldu.

İdman bitiminde Kayserisporlu oyuncular, kendilerini nehir sularına atarak serinlemeye çalıştı.

Kayserispor, çalışmalarını saat 17.30’da yapacağı antrenman ile sürdürecek.