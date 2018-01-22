Kayserispor Galatasaray maçında İlk 11'ler açıklandı

Kayserispor, Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Liderlik yarışına yeni Teknik Direktörü Fatih Terim ile sağlam bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Galatasaray, Kayserispor karşısında tüm şansları değerlendirecek. Kritik maç öncesi ilk 11'ler açıklandı. Sarı kırmzılılarda sakatlıkları bulunan Bafetimbi Gomis, Ahmet Çalık ve Fernando'nun yanı sıra kart cezalısı Maicon maç kadrosunda yer almıyor. Fatih Terim, bu maçta Belhanda'yı yedek bıraktı.



Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında bu akşam deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Galayasaray’ın 26’ye 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde geride kalan 17 haftada İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan toplarken, Kayseri ekibi ise 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberliğin ardından 30 puan aldı.

İLK 11'LER:

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren Derdiyok