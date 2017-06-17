Kayserispor Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Kayserispor transfer çalışmaları doğrultusunda ilk hedefinin Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu Miroslav Stoch olduğu öğnrenildi. Stoch'u kiralamak isteyen sarı - kırmızılı ekip Fenerbahçe'ye resmi teklifi birkaç gün içerisinde yapması bekleniyor.



27 yaşındaki orta saha oyuncusu Stoch bu sezon Advocaat'ın gözüne giremedi ve fazla forma şansı bulamadı. Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev yapan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Slovakya Milli Takımı'nda da görev yapan Slovak futbolcu milli formayla çıktığı 51 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.