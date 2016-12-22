Cloudflare

Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

Kayserispor evinde kazandı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:11
Bu haber 426 kez okundu

Maçtan dakikalar

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Yaman’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

47. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan’ın vuruşunda topu kaleci Muammer kurtardı.

65. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Sinan Turan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore’nin vuruşunda Cem Tosun topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+4 dakikada Mert Özyıldırım’ın vuruşunda kaleciden seken top Murat Duruer’in önünde kaldı. Murat’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Serdar Diyadın xx, Cemal Bingül xx

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Kubilay Sönmez xx (Sow dk. 61 xx), Mert Özyıldırım xx, Umut Sönmez xx (Mijailovic dk. 40 xx), Furkan Yaman xx (Soares dk. 74 x), Mert Ilıman xx, Murat Duruer xx, Stevanovic xx, Traore xx

Yedekler: Ahamada, Can, Onur, Devlet Karataş

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Alper dk. 81 ?), İlyas Yılmazer xx, Aziz Kızılgün xx, Serhan Yılmaz xx (Gaffar dk. 63 x), İhsan Uğur Göktaş xx, Hayrullah Bilazer xx

Yedekler: Gökhan, Selçuk, Emre, Gökhan

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Goller: Furkan Yaman (dk. 24), Mijailovic (dk. 84 pen.), Murat Duruer (dk. 90+4) (Kayserispor), Sinan Turan (dk. 65) (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: İlyas, Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği)

 
EtiketlerKayserispor
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
  • Abladan şok eden itiraf! Gülen'in atletlerini...
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
6 ay sonra serbest kalacak oyuncu için servet istediler!6 ay sonra serbest kalacak oyuncu için servet istediler!

Spartak Moskova, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Serdar Taşçı için…

İspanyol basınından Arda Turan'a övgü!İspanyol basınından Arda Turan'a övgü!

İspanyol basını, Kral Kupası'nda Barcelona'nın 7-0 kazandığı Hercules maçında hat-trick…

Deniz Saypınar dünya ikincisi olduDeniz Saypınar dünya ikincisi oldu

Milli Sporcumuz Deniz Saypınar, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 2016 Dünya Şampiyonası…

PFDK ceza yağdırdı!PFDK ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Süper Lig ve…

Fenerbahçe'ye transfer çelmesi!Fenerbahçe'ye transfer çelmesi!

Medipol Başakşehir, sarı-lacivertli kulübün de gündeminde olan 21 yaşındaki yıldız…

Adanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarıAdanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi…

Elektrik üreten yol açıldıElektrik üreten yol açıldı

Fransa'nın Normandiya bölgesinde dünyanın elektrik üreten ilk yolu hizmete girdi.

Crystal Palace Alan Pardew'ün görevine son verdiCrystal Palace Alan Pardew'ün görevine son verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörü Alan Pardew…

Vodafone Arena'da tarihi maçVodafone Arena'da tarihi maç

Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında futbol dünyası biraraya geliyor.