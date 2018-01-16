Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Cenk'e gelen teklif Sumudica’ya gelirse davulla uğurlarız

Erol Bedir, Kayserispor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sumudica'nın başarılı olmasının kendisini birkaç açıdan sevindirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"İlki onun başarılı olmasıyla Kayserispor başarılı oluyor. İkincisi, Sumudica'yı alıp geldiğimde o zaman yazılanlar ve konuşulanlardan sonra bugün söylenenler hoşuma gidiyor, biraz da egom olsun artık. Şu anda ligde çalışan 2 yabancı hocadan bir tanesi. Bundan da keyifli ve mutluyum. Nasıl bir futbolcuyu hocası yetiştirir sunar, mesela Cenk'i yetiştiren hoca İngiltere'ye gittiği için çok mutludur. Ben de Türkiye'de tanınmayan bir hocayı getirerek risk aldım. Bu nedenle Sumudica'nın bugün konuşulan hoca konumuna gelmesiyle gurur duyuyorum. İsabetli bir iş yapmanın keyfini yaşıyorum."

Bedir, Rumen teknik adama yurt dışından teklifler geldiğini doğrularken, takımdan ayrılacağı iddialarının ise gerçek olmadığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı, Sumudica her konuşmasında "2 yıllık sözleşmem var ama başkan kaldığı sürece 5 yıllık sözleşmeye de imza atarım diyor ama kimse bunu dikkate almıyor." sözlerini kullandıktan sonra, "Sumudica, Kayseri'den iyi bir takım olmadığı sürece hiçbir yere gitmez. Avrupa'da bir takıma, ne bileyim İngiltere'de bir takıma giderse bundan sadece keyif alırım. Bana olan sözü var, eğer biz istersek Sumi ile uzatırız. Ama eğer Everton'dan Cenk'e gelen teklif Sumudica'ya gelirse davulla zurnayla uğurlarız. Körfez ülkelerine para için ne Sumudica gider ne de biz göndeririz." ifadelerini kullandı.