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Kayseri'nin tek kadın ayakkabı boyacısı Keşifoğlu

Kayseri'de ev kadını, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Aypınar Keşifoğlu, ayakkabı boyacılığına başladı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:44
Kayseri'nin tek kadın ayakkabı boyacısı Keşifoğlu

Merkez Melikgazi İlçesi Camikebir Mahallesi'nde, eşinden boşandığı için 2 yaşındaki oğlu Abdullah Mert ile birlikte oturan Aypınar Keşifoğlu, bir aydan bu yana ayakkabı boyacılığı yaparak, geçimini sağlamaya çalışıyor.

"ÇOCUĞUMA BAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Aynı zamanda çocuğuna bakmak zorunda olduğu için mesaili iş yapamadığını belirten kadın ayakkabı boyacısı Keşifoğlu, "Çocuğuma bakmak için çalışıyorum. Kendime boya sandığı alarak evimin hemen yakınlarında ayakkabı boyacılığına başladım. Mesai şartı olmadığı için çocuğuma da zaman ayırabiliyorum. 1 aydan bu yana boyacılık yapıyorum. Bu işin dışında hiçbir gelirim yok. Oğlumla çiftini 3 TL karşılığında boyadığım ayakkabılardan elde ettiğim gelirle geçiniyoruz."

"ÇEKİNİP ERKEK BOYACIYA GİDİYORLAR"

Kadın olarak boyacılık yapmanın zor olduğunu belirten Keşifoğlu, "Bu, bir kadının yapacağı bir şey değil ama, ben zorunluluktan dolayı yapıyorum. Çocuğumu da kimseye emanet edemediğim için bunu tercih ettim. İşlerim de hiç iyi değil. Kadın olduğum için çekinip, erkek boyacıya gidiyorlar. Bazıları da yanımda oğlumu görüp, acıyıp bazen para veriyorlar. Onu da çocuğum giderlerine harcıyorum. Kış mevsimini de bunada açık havada ayakkabı boyararak geçireceğim. yapacak başka bir mesleğim ve kazancım yok."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:44
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