Kayseri'deki kalleş saldırıda gözaltına alınanların sayısı 27 oldu

Kayseri'de geçen ay çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Kayseri'deki kalleş saldırıda gözaltına alınanların sayısı 27 oldu
Eklenme: 04 Ocak 2017, 20:22
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Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek yakalanan 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve Kayseri Emniyet Müdürlüğünün talebiyle Adana'da yakalanan biri kadın dört kişiyle gözaltına alınan zanlı sayısı 27'ye çıktı. Güvenlik kaynakları, derinleştirilen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceğini belirtiyor. Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç. ve Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 
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