Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar verildi!

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar esnaf Suat İl, eski öğretmen Selim Osmanoğlu, eski yurt müdürü Ramazan Çadırcı ile tutuksuz sanıklar eski öğretmen Nilüfer Osmanoğlu, Bilal Soysal, Kimse Yok mu Derneği Kayseri Denetim Kurulu Üyesi Adem Ceren ve Pınar Temur ile avukatları hazır bulundu.

Kapatılan Melikşah Üniversitesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olarak görev yapan sanık Yakub Eksik, tutuklu bulunduğu İskenderun Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Eksik, ByLock'a 823 kez bağlandığının belirlendiğinin hatırlatılması üzerine söz konusu programı indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Kapatılmadan önce Melikşah Üniversitesindeki Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı görevi nedeniyle örgütle irtibatlı iki derneğe de üye olduğunu savunan Eksik, beraati ve tahliyesini talep etti.

Sanıklardan İl de ByLock tespit edilen iki hattının şirkete ait olduğunu, hatlardan sadece birisini kullandığını söyledi. Programı K.F'nin telefonuna indirdiğini iddia eden İl, programı örgütün amaçları doğrultusunda değil, tamamen iş amaçlı kullandığını ileri sürdü.

ESKİ ÖĞRETMEN ÇİFTTEN BYLOCK SAVUNMASI

Eski öğretmen çiftten Selim Osmanoğlu da 90 ByLock bağlantısı tespit edilen hattın kendisine ait olduğunu söyledi. Kullandığı cihazın akıllı telefon olmadığını öne süren Osmanoğlu, bu programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

2012 yılında Bank Asya'da hesap açtırdığını, çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle Kilis'teki evini 105 bin liraya satarak Kayseri'ye geldiklerini ve parayı da bu bankaya yatırdığını anlatan sanık Osmanoğlu, kendi hesabındaki 60 bin, eşinin hesabında bulunan 80 bin liranın, örgütün emir ve talimatı doğrultusunda yatırılan para olmadığını savundu.

Osmanoğlu, bankaya kayyum atandıktan sonra devlete geçtiği için hesabını kapatmadığını söyledi.

Sanık Nilüfer Osmanoğlu da hattında tespit edilen ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını, Bank Asya'daki hesabıyla ilgili de bilgisinin olmadığını, konayla eşinin ilgilendiğini savundu.

Sanık Soysal da suç işlemek için değil, Allah rızası için ve tamamen dini duygularla örgüte katıldığını dile getirdi.

Etkin pişmanlık kapsamında, devletine yardımcı olabilmek için bildiklerini anlattığını belirten Soysal, "Bu yapının gerçek yüzünü 15 Temmuz'dan sonra gördüm. ByLock yükleyerek istemeden örgüte fayda sağladıysam bunun için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

"9 BİN 282" KEZ BYLOCK BAĞLANTISINA, "TELEFONUM SÜREKLİ MASAMDA DURUYORDU" SAVUNMASI

Sanıklardan örgütle irtibatlı yurtta müdürlük yapan Çadırcı da mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme raporunda 9 bin 282 kez ByLock'a bağlandığının hatırlatılması üzerine, "Yurt müdürü olarak çalışırdım. Telefonum sürekli masada dururdu. Yurtta kalan çalışanlar ve öğrenciler tarafından da kullanılıyordu. Bu programı indirmedim ve kullanmadım." dedi.

Sanıklardan Adem Ceren de kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin Kayseri Şubesi Denetim Kurulu üyesi olduğunu ve görevinden 2013 yılında istifa ettiğini fakat dilekçesinin işleme konulmadığını öne sürdü.

Ceren, etkin pişmanlık kapsamında örgütün Banka Asya'nın genel merkezi ve Kayseri yapısıyla ilgili bildiklerini açıkladığını ve örgütün çözülmesi için aydınlatıcı bilgiler verdiğini savundu.

ByLock'a 7 bin 782 kez bağlandığının hatırlatılması üzerine sanık Ceren, bu konuda bildiklerini anlattığını belirterek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Eksik ve Selim Osmanoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay, tutuklu sanıklar İl ve Çadırcı'ya 6 yıl 3'er ay, tutuksuz sanık Nilüfer Osmanoğlu'na 6 yıl 3 ay ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Soysal'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Ceren'e de 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Eksik, Osmanoğlu, İl ve Çadırcı'yı yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

Öte yandan, aynı mahkemede tutuksuz yargılanan P.T, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı, 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiği listede ismi bulunduğu gerekçesiyle beraat etti.