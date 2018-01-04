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Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar verildi!

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 7 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün  ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:11
Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar verildi!

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda  tutuklu sanıklar esnaf Suat İl, eski öğretmen Selim Osmanoğlu, eski yurt müdürü  Ramazan Çadırcı ile tutuksuz sanıklar eski öğretmen Nilüfer Osmanoğlu, Bilal  Soysal, Kimse Yok mu Derneği Kayseri Denetim Kurulu Üyesi Adem Ceren ve Pınar  Temur ile avukatları hazır bulundu.

Kapatılan Melikşah Üniversitesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi  Başkanı olarak görev yapan sanık Yakub Eksik, tutuklu bulunduğu İskenderun  Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya  katıldı.

Sanıklardan Eksik, ByLock'a 823 kez bağlandığının belirlendiğinin  hatırlatılması üzerine söz konusu programı indirmediğini ve kullanmadığını öne  sürdü.

Kapatılmadan önce Melikşah Üniversitesindeki Sağlık, Kültür ve Spor  Dairesi Başkanlığı görevi nedeniyle örgütle irtibatlı iki derneğe de üye olduğunu  savunan Eksik, beraati ve tahliyesini talep etti.

Sanıklardan İl de ByLock tespit edilen iki hattının şirkete ait  olduğunu, hatlardan sadece birisini kullandığını söyledi. Programı K.F'nin  telefonuna indirdiğini iddia eden İl, programı örgütün amaçları doğrultusunda  değil, tamamen iş amaçlı kullandığını ileri sürdü.

ESKİ ÖĞRETMEN ÇİFTTEN BYLOCK SAVUNMASI

Eski öğretmen çiftten Selim Osmanoğlu da 90 ByLock bağlantısı tespit  edilen hattın kendisine ait olduğunu söyledi. Kullandığı cihazın akıllı telefon  olmadığını öne süren Osmanoğlu, bu programı indirmediğini ve kullanmadığını  savundu.

2012 yılında Bank Asya'da hesap açtırdığını, çocuğunun rahatsızlığı  nedeniyle Kilis'teki evini 105 bin liraya satarak Kayseri'ye geldiklerini ve  parayı da bu bankaya yatırdığını anlatan sanık Osmanoğlu, kendi hesabındaki 60  bin, eşinin hesabında bulunan 80 bin liranın, örgütün emir ve talimatı  doğrultusunda yatırılan para olmadığını savundu.

Osmanoğlu, bankaya kayyum atandıktan sonra devlete geçtiği için  hesabını kapatmadığını söyledi.

Sanık Nilüfer Osmanoğlu da hattında tespit edilen ByLock'u  indirmediğini ve kullanmadığını, Bank Asya'daki hesabıyla ilgili de bilgisinin  olmadığını, konayla eşinin ilgilendiğini savundu.

Sanık Soysal da suç işlemek için değil, Allah rızası için ve tamamen  dini duygularla örgüte katıldığını dile getirdi.

Etkin pişmanlık kapsamında, devletine yardımcı olabilmek için  bildiklerini anlattığını belirten Soysal, "Bu yapının gerçek yüzünü 15 Temmuz'dan  sonra gördüm. ByLock yükleyerek istemeden örgüte fayda sağladıysam bunun için  pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

"9 BİN 282" KEZ BYLOCK BAĞLANTISINA, "TELEFONUM SÜREKLİ MASAMDA  DURUYORDU" SAVUNMASI

Sanıklardan örgütle irtibatlı yurtta müdürlük yapan Çadırcı da  mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme raporunda 9 bin 282 kez ByLock'a  bağlandığının hatırlatılması üzerine, "Yurt müdürü olarak çalışırdım. Telefonum  sürekli masada dururdu. Yurtta kalan çalışanlar ve öğrenciler tarafından da  kullanılıyordu. Bu programı indirmedim ve kullanmadım." dedi.

Sanıklardan Adem Ceren de kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin Kayseri  Şubesi Denetim Kurulu üyesi olduğunu ve görevinden 2013 yılında istifa ettiğini  fakat dilekçesinin işleme konulmadığını öne sürdü.

Ceren, etkin pişmanlık kapsamında örgütün Banka Asya'nın genel merkezi  ve Kayseri yapısıyla ilgili bildiklerini açıkladığını ve örgütün çözülmesi için  aydınlatıcı bilgiler verdiğini savundu.

ByLock'a 7 bin 782 kez bağlandığının hatırlatılması üzerine sanık  Ceren, bu konuda bildiklerini anlattığını belirterek, etkin pişmanlık hükümleri  kapsamında beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Eksik ve Selim Osmanoğlu'na "silahlı  terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay, tutuklu sanıklar İl ve  Çadırcı'ya 6 yıl 3'er ay, tutuksuz sanık Nilüfer Osmanoğlu'na 6 yıl 3 ay ile  etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Soysal'a 3 yıl 1 ay 15 gün,  Ceren'e de 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Eksik, Osmanoğlu, İl ve Çadırcı'yı yurt dışına  çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

Öte yandan, aynı mahkemede tutuksuz yargılanan P.T,  Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığının açıkladığı, 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında  ByLock'a yönlendirildiği listede ismi bulunduğu gerekçesiyle beraat etti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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