Kayseri’deki fabrika yangınının çıkış nedeni araştırılıyor

Geçtiğimiz Pazar günü Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 35. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında gece 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangına Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın çok sayıda ekibi müdahale etmişti. Kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü kaplayan yangını ekipler, sabahın ilk saatlerine kadar süren uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangında büyük çapta maddi hasarın oluştuğu değerlendirilirken, soğutma işleminin ardından yetkililerin çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.