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Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi yandı

Kayseri'de yatak ve baza imalathanesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çıkan yangın, yatak ve baza imalathanesinin küle dönmesine neden oldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:03
Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi yandı

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi 6029'uncu Sokak'ta bulunan 'Oygu Yatak ve Baza İmalathanesi'nde bu sabaha karşı ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın sünger yataklara, ardından bazalara sıçradı. Alev topu haline gelen imalathanenin  söndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının, imalathanenin iki yanında bulunan kereste işletmelerine sıçrama olasılığı göz önüne alınarak kereste ve diğer sunta malzemeler işçiler tarafından forklift yardımı ile çıkarıldı. Tamamen kül olan yatak baza imalathanesi ile ilgili polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:03
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