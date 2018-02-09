THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri'de yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, yatak odasına yapılmış gizli bir geçit bulundu. Geçitten depoya ulaşan ekipler, 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:19
Kayseri'de yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuzey Irak'tan yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı ve A.Y. isimli şahsı takibe aldı. İki ay süren takip sonucunda kaçak sigaraları A.Y.'nin Osmanlı Mahallesi'ndeki evine indirdiği belirlendi ve eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda A.Y.'nin yatak odasında bazanın altında gizli bir geçit olduğu belirlendi. Başka giriş ve çıkışı olmayan gizli geçitten giren ekipler, ulaştıkları depoda 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:19
  1. Kayseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmen itiraf etti! Esed PKK'ya özerklik...
    1. Resmen itiraf etti! Esed PKK'ya..
    2. ÖSO'nun komandoları yola çıktı
    3. Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
    4. Yıldırım Demirören'den flaş açıklama!..
    5. Naci Ağbal'dan asgari ücretliye müjde
    6. O bölgeler de teröristlerden temizlendi
    7. CHP yasaklanmasını istedi
    8. '2. Abdülhamid'in kurduğu eğitim..
    9. 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye..
    10. ASELSAN'dan tanklara 'çelik' kalkan!
    11. Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    12. Derslerini dijital tablet yerine 'ağaç..
    13. Emine Erdoğan'dan milletvekillerine..
    14. ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti
    15. TSK: 1 asker şehit
    16. AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa..
    17. Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu..
    18. Fatih Kısaparmak: Yüzlerce bestem var..
    19. 'Türkiye ile birkaç milyar dolarlık..
    20. Müslümanları güpegündüz katlettiler!
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Ankara'da patlama sesi!
    Ankara'da patlama sesi!