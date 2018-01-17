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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 gram bonzai madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda A.B. (25), B.Y. (23), S.E. (28), K.B. (23) ve B.A. (30) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında toplam 20 parça halinde 6 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
  1. kayseri
  2. uyuşturucu
  3. bonzai
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