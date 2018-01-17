Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda A.B. (25), B.Y. (23), S.E. (28), K.B. (23) ve B.A. (30) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında toplam 20 parça halinde 6 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.