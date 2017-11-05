Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Kayseri'de, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

05 Kasım 2017 Pazar 13:11
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin il genelinde uyuşturucu kullananlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında iki parça halinde toplam 2 gram bonzai ele geçirildi. Olayda Y.A. (23), U.K. (25), E.Ç. (26) ve M.O. (22) uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:11
  1. kayseri
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. gözaltı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Kocaman'ın yerine gelebilecek isimler
    1. İşte Kocaman'ın yerine gelebilecek..
    2. Fenerbahçe'den şok karar...Yıldız..
    3. Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe takımı
    4. NATO’dan Türkiye’yi kuşatma tatbikatı!
    5. İşler kötü diyenler yalan söylüyor
    6. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4..
    7. Malezya’da fırtına: 2 kişi öldü
    8. 9 teröristin öldürüldüğü çatışmanın..
    9. Emlak Konut'a güvenenler kazançlı çıktı
    10. Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri..
    11. Fenerbahçe için Ersun Yanal bombası
    12. Deniz Feneri’nden Arakanlı'ya 1000 konut
    13. Cavit Çağlar: Erdoğan-Putin..
    14. Tutuklamalarla ilgili flaş açıklama!
    15. Nazlı Çelik resmen açıkladı: AK..
    16. ‘Yemediğim eti başkasına yedirmem’
    17. Kalın: Rusya, Suriye toplantısını..
    18. Planlanandan 10 saat önce gelen trenin..
    19. TBMM'de yeni dönem, artık her..
    20. 'Gezi'nin şakşakçıları 15 Temmuz'da..
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü
    Kosova'da 2 Alman askerini döven Türk askeri
    Kosova'da 2 Alman askerini döven Türk askeri