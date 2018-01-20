Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen H.E.Ö. (27) ve H.Ç. (18) gözaltına alındı. Sorguları süren iki şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderilecek.