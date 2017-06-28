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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 61 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:13
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, M.A.A. (35) veM.B.

(38) yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 parçahalinde daralı ağırlığı 61.80 gram gelen uyuşturucu maddelerden preslenmiş plaka esrar,4 kök Hint keneviri ve imalatta kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.A. ve M.B. emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:13
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Narkotik
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