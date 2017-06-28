Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, M.A.A. (35) veM.B.

(38) yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 parçahalinde daralı ağırlığı 61.80 gram gelen uyuşturucu maddelerden preslenmiş plaka esrar,4 kök Hint keneviri ve imalatta kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.A. ve M.B. emniyete götürüldü.