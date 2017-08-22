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Kayseri'de uyuşturucu can aldı

Kayseri’de 21 yaşında Utku Çolpan, iddiaya göre aldığı yüksek dozda uyuşturucu madde nedeniyle öldü.

22 Ağustos 2017 Salı 10:37
Kayseri'de uyuşturucu can aldı

Merkez Melikgazi İlçesi Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanında iddiaya göre dün gece yüksek dozda uyuşturucu kullanan işsiz Utku Çolpan yaşamını yitirdi. Mesire alanına gelen vatandaşlar tarafında cesedi ağaçların altında kayalık alanda bulunan Çolpan 'ın yanıbaşında uyuşturucu içiminde kullanılan aluminyum folyo bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Utku Çolpan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayserieğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:37
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