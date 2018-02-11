Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri’de üretip 127 Milyon lira tasarruf etti

Yerli üretime odaklanan şirketlerden kalkınmaya katkı haberlerine bir yenisi daha eklendi.

11 Şubat 2018 Pazar 09:52
Kayseri’de üretip 127 Milyon lira tasarruf etti

Kayseri’de toplu taşımada kullanılmak üzere daha önce İtalya’dan ithal edilen tramvay yerine Türkiye’de üretilen araçların alınmasıyla yaklaşık 127 milyon lira ekonomiye kazandırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin İtalya’dan ithal ettiği hafif raylı sistem araçları yerine yerli araçları tercih etmesi sonrası üç yıl önce çıkılan araç alım ihalesinde Bozankaya Otomotiv ile anlaşması milli servetin yurtiçinde kalmasına vesile oldu.

YERLİ İLE 12 MİLYON YOLCU

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, yaptığı değerlendirmede, “İthal ettiğimiz araçların maliyeti bize 2.3 milyon avroydu. Yerli aracın maliyeti yaklaşık 1,4 milyon avro. Dolayısıyla yaklaşık 900 bin avroluk bir avantaj elde etmiş olduk. 30 araçlık bir filoda 27 milyon avro ülkemize bir kazanç sağlamış olduk” dedi. Milli tramvayın benzeri araçlardan tasarım, yolcu taşıma ve kapasite anlamında çok üstünlük gösterdiğini dile getiren Gündoğdu, “Aracımız bakım maliyetleri anlamında da düşük maliyetli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yerli araçlarımızla 2 yılda yaklaşık 12 milyon yolcu taşındı” diye konuştu. Üretilen tramvayın tasarım alanında yüzde 100 yerli olup, mekanik bakımından yüzde 60’ı yerlilik özelliği taşıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:52
  1. Kayseri
  2. Bozankaya Otomotiv
  3. Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    1. 'Evladım bombayı buraya koy..
    2. Bank Asya'ya para yatıranlar için..
    3. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    4. TSK'dan flaş Afrin açıklaması!..
    5. Yeni başkan Özdemir
    6. Samsun'da feci yangın! Yaşlı kadın ve..
    7. MÜSİAD’tan Yıldız Holding'e destek
    8. Kayseri’de üretip 127 Milyon lira..
    9. Rusya’dan sürpriz Afrin açıklaması!
    10. Akraba ziyaretlerini artırdı
    11. İngiliz bilim insanları: Kuşkonmaz..
    12. Şok eden görüntü! Emzikli çocuk...
    13. Kazanca, patent ve marka dopingi
    14. Bafetimbi Gomis'ten flaş transfer..
    15. Bebeklerin gözleri neden çapaklanır?
    16. Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim..
    17. Temeli olmayan paraya 'hayır'
    18. Gözlerimizdeki çapağın nedeni virüs..
    19. Dijital dönüşüm yol haritası hazır
    20. Havalimanı ilk uçağa hazır
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’