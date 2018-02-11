Kayseri’de üretip 127 Milyon lira tasarruf etti

Kayseri’de toplu taşımada kullanılmak üzere daha önce İtalya’dan ithal edilen tramvay yerine Türkiye’de üretilen araçların alınmasıyla yaklaşık 127 milyon lira ekonomiye kazandırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin İtalya’dan ithal ettiği hafif raylı sistem araçları yerine yerli araçları tercih etmesi sonrası üç yıl önce çıkılan araç alım ihalesinde Bozankaya Otomotiv ile anlaşması milli servetin yurtiçinde kalmasına vesile oldu.

YERLİ İLE 12 MİLYON YOLCU

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, yaptığı değerlendirmede, “İthal ettiğimiz araçların maliyeti bize 2.3 milyon avroydu. Yerli aracın maliyeti yaklaşık 1,4 milyon avro. Dolayısıyla yaklaşık 900 bin avroluk bir avantaj elde etmiş olduk. 30 araçlık bir filoda 27 milyon avro ülkemize bir kazanç sağlamış olduk” dedi. Milli tramvayın benzeri araçlardan tasarım, yolcu taşıma ve kapasite anlamında çok üstünlük gösterdiğini dile getiren Gündoğdu, “Aracımız bakım maliyetleri anlamında da düşük maliyetli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yerli araçlarımızla 2 yılda yaklaşık 12 milyon yolcu taşındı” diye konuştu. Üretilen tramvayın tasarım alanında yüzde 100 yerli olup, mekanik bakımından yüzde 60’ı yerlilik özelliği taşıyor.