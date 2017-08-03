Kayseri'de trafik kazası:10 kişi yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.03 Ağustos 2017 Perşembe 18:48
Develi Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazasında Rafet K. (55) yönetimindeki 38 UE 114 plakalı otomobil ile Mümin T. (64) yönetimindeki 38 EN 282 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, 2 araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.