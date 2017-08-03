Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri'de trafik kazası:10 kişi yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:48
Kayseri'de trafik kazası:10 kişi yaralı

Develi Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazasında Rafet K. (55) yönetimindeki 38 UE 114 plakalı otomobil ile Mümin T. (64) yönetimindeki 38 EN 282 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, 2 araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:48
  1. kayser
  2. develi
  3. kaza
  4. yaralı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    60 yıl sonra bir ilk! O ülke Kandil'e bayrak dikti
    1. 60 yıl sonra bir ilk! O ülke Kandil'e..
    2. İsviçre parayı ne yapacağını şaşırdı!
    3. Dünya bu pilotu konuşuyor!
    4. 222 milyon Euro ödendi! Tarihi..
    5. Pensilvanya'da 32 vagon birbirine girdi!
    6. HSK'dan FETÖ mahkemeleri kararı...
    7. Kurt yavru keçiyi böyle avladı
    8. Londra Moda Haftası'nda Gaziantep..
    9. Dev transfer bitti derken Federasyon..
    10. Gaziantep'te intihardan vazgeçti, diz..
    11. Sivas'ta 'Hobbit' evlerinin sayısı..
    12. Amerika'da korkunç kaza: Tren evlerin..
    13. İstanbulkart artık İSPARK..
    14. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    15. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu!
    16. Kadıköy'de tur zamanı!
    17. İstanbul'da pompalı tüfekle asker..
    18. Emre Mor İtalya yolcusu!
    19. Konya Beyşehir'de tarhana zamanı başladı
    20. Peskov: Çıkarlarımızı korumak için..
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…