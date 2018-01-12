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Kayseri'de trafik kazası! Sürücüler yaralandı

Melikgazi ilçesine bağlı Nuri Has mahallesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

12 Ocak 2018 Cuma 09:22
Kayseri'de trafik kazası! Sürücüler yaralandı

Melikgazi ilçesine bağlı Nuri Has Mahallesi Kartal bulvarında meydana gelen kazada M.B.'nin kullandığı 38 GS 058 plakalı araç ile M.Y.'nin kullandığı 38 JK 465 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri, iki sürücüye de müdahale etti.

Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:22
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