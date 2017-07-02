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Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:01
Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Şehit Komando Binbaşı Mahmut Şahin Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 34 NB 9145 plakalı otomobil ile 38 UZ 369 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırdı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:01
  1. Kayseri
  2. Kocasinan
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