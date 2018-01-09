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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'de otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

09 Ocak 2018 Salı 11:40
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

8 Ocak’ta saat:18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Erenköy Caddesi’nde meydana gelen olayda, M.T.’nin (24) sevk ve idaresindeki 38 LU 032 plakalı otomobil ile kimliği tespit edilemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu şahsın kullandığı hurda toplama aracının takılı olan motosiklet çarpıştı. Kazada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şahıs hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:40
  1. kayseri
  2. kaza
  3. motosiklet
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