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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:48
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziler Mahallesinden Sarıoğlan yönünde giden Aykut Öztürk’ün (32) kullandığı 38 VZ 571 plakalı motosiklet, Kadılı Mahallesinde Mahir Yunus Gök (27) yönetimindeki 38 GV 562 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:48
  1. Sarıoğlan
  2. motosiklet
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  4. ölü
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