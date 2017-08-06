Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.06 Ağustos 2017 Pazar 11:48
Gaziler Mahallesinden Sarıoğlan yönünde giden Aykut Öztürk’ün (32) kullandığı 38 VZ 571 plakalı motosiklet, Kadılı Mahallesinde Mahir Yunus Gök (27) yönetimindeki 38 GV 562 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.