Kayseri’de trafik kazası: 1 kişi öldü
Kayseri'de bir aracın 17 yaşındaki kıza çarpması sonu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.07 Şubat 2018 Çarşamba 10:27
Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki F.E.Z.’nin kullandığı otomobilin 71 yaşındaki Fatma P.’ye çarptı.
Kazada yaralanan Fatma P. ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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