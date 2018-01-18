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Kayseri'de tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 23 yaşındaki şahıs, tartıştığı babasını bıçakla boğazını keserek öldürdü.

18 Ocak 2018 Perşembe 08:09
Kayseri'de tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

İlçeye bağlı Serçeönü mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre F.D. (23) ile babası H.D. (52) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. bıçakla babası H.D.'nin boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de ikamette delil topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak F.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 08:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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