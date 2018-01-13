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Kayseri'de silahlı kavga: Arkadaşını bacağından vurdu

Kayseri'de yaklaşan Emlakçılar Odası seçimleri öncesi emlakçı Mehmet B.(58) sosyal medya üzerinden tartıştığı Hacı Ahmet Karahançer'i bacağından vurdu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
Kayseri'de silahlı kavga: Arkadaşını bacağından vurdu

Silahlı kavga merkez Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde çıktı. Sosyal medya üzerinden tartıştıkları iddia edilen ve 19 Ocak'ta Emlakçılar Odası'na başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan emlakçı Mehmet B., Hacı Ahmet Karahançer'in iş yerinin bulunduğu işhanına gitti. Burada çıkan tartışmada Mehmet B. tabancasını çıkararak meslektaşı Karahançer'i sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan emlakçı, dükkan komşuları tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Silahlı saldırgan Mehmet B. polise teslim oldu.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
  1. Kayseri
  2. emlakçı
  3. kavga
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