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Kayseri’de Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri’de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:20
Kayseri’de Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, içlerinde özel güvenlik görevlileri, üniversite öğrencileri ve ev kadınlarının bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.  Zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapan polis, dijital materyallere el koydu. Soruşturma kapsamında 8 kişinin daha arandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:20
  1. Kayseri
  2. Terörle Mücadele Ekipleri
  3. Bylock
  4. FETÖ
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