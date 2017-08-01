Kayseri’de Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, içlerinde özel güvenlik görevlileri, üniversite öğrencileri ve ev kadınlarının bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapan polis, dijital materyallere el koydu. Soruşturma kapsamında 8 kişinin daha arandığı bildirildi.