Kayseri'de okuma yazma seferberliği

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, okuma yazma kapsamında Ahmet Paşa Ortaokulunda hizmete giren kursun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan seferberlik kapsamında kendilerinin de ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Okur yazar oranını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kamçı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2 milyon 800 bin okur yazar olmayan vatandaşımız var. Kayseri'de de 28 bin hanımlarda, 5 bin erkeklerde olmak üzere 33 bin vatandaşımız okur yazar değil. Amacımız en kısa zamanda bunları okur yazar durumuna getirmek. Bu vatandaşlarımız genelde 65 yaşın üzerinde. 33 bin vatandaşımız okur yazar değil. Hastaneye gittiklerinde, otobüse bindiklerinde nerede duracaklarını, nereye gideceklerini bilemiyorlar. Bu anlamda kendilerine yardımcı olmak için güzel bir kurs açıldı. Kursumuz yıl sonuna kadar devam edecek."

Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da kurs kayıtlarının 5 Mart'a kadar devam edeceğini ifade ederek, "Şu ana kadar kent genelinde açılan kurslara bin 200'e yakın kursiyerimiz kayıt yaptırdı. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız ilk ve ortaokullarımıza, halk eğitim merkezlerimize müracaatlarını yapabilir." dedi.

Kursiyerlerden 50 yaşındaki Suriye Demir ise torunuyla beraber kursa geldiğini anlatarak, "Okuma yazmam olmadığı için tek başıma ne doktora gidebiliyorum ne de çarşıya çıkabiliyorum. Kursu açanlardan Allah razı olsun, inşallah öğreniriz. İnsan okuma yazma bilmeyince hiçbir yere gidemiyor." diye konuştu.