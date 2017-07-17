Kayseri’de metruk binalara uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi’nde metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polis tarafından uyuşturucu madde kullanırken kıskıvrak yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.