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Kayseri'de korkunç kaza: 2 ölü!

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde, kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:57
Kayseri'de korkunç kaza: 2 ölü!

Yahyalı Ulupınar Mahallesi Deliklitaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Kayseri plakalı Önder Babacan (42) yönetimindeki kamyonetle, üzerinde plaka bulunmayan Murat Macar (14) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Murat Macar ile arkasında oturan Meryem Güngör (52) olay yerinde öldü. Kamyonetin sürücüsü Önder Babacan ise jandarma  tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:57
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