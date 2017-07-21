Kayseri'de korkunç kaza: 2 ölü!

Yahyalı Ulupınar Mahallesi Deliklitaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Kayseri plakalı Önder Babacan (42) yönetimindeki kamyonetle, üzerinde plaka bulunmayan Murat Macar (14) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Murat Macar ile arkasında oturan Meryem Güngör (52) olay yerinde öldü. Kamyonetin sürücüsü Önder Babacan ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.