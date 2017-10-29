Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri'de korku kaza, 2 ölü 3 yaralı var

Kayseri'de kontrolsüz olarak yola çıkan tırın iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

29 Ekim 2017 Pazar 10:49
Kayseri'de korku kaza, 2 ölü 3 yaralı var

Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, Pınarbaşı istikametine seyreden 38 ST 655 plakalı otomobil ile 38 E 5115 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı tıra çarptı. Tırın altında sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ömer E. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Savaş U. (21), Kurthan A. (21) ve Süleyman E. (20) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tır şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:49
  1. kayseri
  2. tır
  3. kaza
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    1. Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm..
    3. Nabi Avcı: Bunların kurtuluşu yok
    4. 'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte..
    5. Son 10 yılda 51 bin kişi trafik..
    6. Rejim güçleri İdlib'e girecek
    7. Külliye'de tarihi anlar, tebrikler..
    8. Osmaniye'de geleneksel kilimler..
    9. Meclis bütçe ve torba tasarı için..
    10. Doğu’da sıkışan PKK, Karadeniz’de..
    11. MPT-76'ya yoğun talep
    12. Fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar..
    13. Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
    14. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin..
    15. Türkiye-Suriye sınırında ağlatan buluşma
    16. KAP’a bildirildi, her an satış..
    17. Bakan açıkladı: Binlerce kişiye iş..
    18. 'Asrın projesi' Marmaray'ı 4 yılda 226..
    19. Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi
    20. Araçlara kış bakımı uyarısı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı